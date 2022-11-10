Во Франции призвали Россию к сохранению диалога
Россия и Франция обладают силами ядерного сдерживания, страны должны оставлять открытыми каналы для диалога, сообщил телеканалу LCI французский глава Министерства обороны Себастьян Лекорню.
По его словам, Россия, как и Франция, имеет ядерное оружие. В связи с этим, что бы ни происходило и как бы далеко ни зашли разногласия, у Москвы и Парижа всегда должна оставаться возможность выстроить диалог, отметил он.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна выступала с аналогичным мнением. По ее словам, Париж считает необходимым не лишаться возможности диалога с Москвой.
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