Во Франции призвали Россию к сохранению диалога

По его словам, Россия, как и Франция, имеет ядерное оружие. В связи с этим, что бы ни происходило и как бы далеко ни зашли разногласия, у Москвы и Парижа всегда должна оставаться возможность выстроить диалог, отметил он.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна выступала с аналогичным мнением. По ее словам, Париж считает необходимым не лишаться возможности диалога с Москвой.

