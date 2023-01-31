Во Франции предупредили о риске третьей мировой войны из-за стратегии НАТО

Парижу следует перестать поддерживать стратегию Североатлантического альянса из-за поставок оружия Киеву и риска развязывания третьей мировой войны, сообщил в Twitter лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

В рассекреченных документах в США Ельцин называл Украину «главным дестабилизирующим фактором»

«Китай официально просит Соединенные Штаты прекратить поставки оружия Украине! Все становится очень, очень серьезно! Мы приближаемся к третьей мировой войне или перестаем следовать, как пудели, за НАТО и ее американской военной стратегией?!» — написал политик.

Ранее Филиппо усомнился в психическом здоровье президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал украинского президента «совершенно сумасшедшим», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВойнаНАТО
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