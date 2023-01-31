Во Франции предупредили о риске третьей мировой войны из-за стратегии НАТО
Парижу следует перестать поддерживать стратегию Североатлантического альянса из-за поставок оружия Киеву и риска развязывания третьей мировой войны, сообщил в Twitter лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Китай официально просит Соединенные Штаты прекратить поставки оружия Украине! Все становится очень, очень серьезно! Мы приближаемся к третьей мировой войне или перестаем следовать, как пудели, за НАТО и ее американской военной стратегией?!» — написал политик.
Ранее Филиппо усомнился в психическом здоровье президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал украинского президента «совершенно сумасшедшим», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 979 / сут.
Умерли
395 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 861 / сут.
- МВФ изменил прогноз по российской экономике с падения на рост
- В США призвали украинских солдат перейти на сторону России
- Во Франции предупредили о риске третьей мировой войны из-за стратегии НАТО
- Иран может изменить позицию относительно конфликта вокруг Украины
- Пушков считает, что США должны повлиять на союзников, чтобы не допустить поставки F-16 Киеву
- В рассекреченных документах в США Ельцин называл Украину «главным дестабилизирующим фактором»
- Журналисты представили материал, разоблачающий коррупцию в высших рядах украинской власти
- США отправили Украине 60 БМП Bradley
- Байден: США не станут поставлять Украине F-16
- Германия хочет ограничить импорт российского СПГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru