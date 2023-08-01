Во Франции опровергли планы вывести военных из Нигера

Франция пока не рассматривает вопрос о выводе своего воинского контингента из Нигера. Об этом агентству AFP сообщили в Главном штабе ВС республики.

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В Париже отметили, что самолеты военного ведомства задействованы для эвакуации из Нигера 1,5 тысячи граждан европейских стран. Из них 700 французы.

В аэропорту столицы Нигера Ниамея приземлились два самолета. Вечером во вторник прибудет третий борт.

По информации телеканала BBC, пришедшие к власти в Нигере военные приостановили экспорт золота и урана во Францию.

Военный переворот в африканской стране произошел 26 июля. Мятежники отстранили от власти президента Мохамеда Бузума и провозгласили главой государства генерала Абдурахмана Тчиани, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / скриншот с видео
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