Во Франции арестовали активы Google на €1,9 млрд по иску компании из России
В Париже суд постановил арестовать 100% акций Google France в рамках разбирательства по заявлению российского подразделения корпорации, которое добивается возврата выведенных дивидендов на €112 млн, сообщает РБК.
Арест стал обеспечительной мерой для исполнения решения Арбитражного суда Москвы, который ранее признал незаконной выплату дивидендов материнской компании Google International LLC на €112 млн (около 10 млрд рублей). Было установлено, что средства вывели для уклонения от расчетов с кредиторами. Решение французского суда может быть обжаловано.
Кроме того, российская «дочка» Google оспаривает перевод за рубеж более 140 млрд рублей после 2018 года. Так как у корпорации не осталось активов в РФ, взыскание средств планируется проводить через иностранные юрисдикции.
Российский «Гугл» в сущности не оплачивал никаких многомиллиардных штрафов. Приставы просто списали поступившие на счета от контрагентов деньги. Таким мнением с НСН поделился глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
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