Власти Турции выдали России обвиняемого в афере на 272 миллиона рублей

Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что, по версии следствия, россиянин вместе с соучастниками с использованием служебного положения похитил средства ПАО «Россети».

По её словам, в ноябре 2021 года Джанибеков скрылся за границей. После того, как его объявили в международный розыск, он был задержан в Турции, а затем депортирован в Россию.

Отмечается, что Джанибеков пытался оспорить решение турецких властей, однако получил отказ.

Ранее осуждённого в США за попытку кибератаки на компанию Tesla россиянина Егора Крючкова депортировали на родину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



