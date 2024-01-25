Власти Турции выдали России обвиняемого в афере на 272 миллиона рублей

Гражданин России Марат Джанибеков, обвиняемый в мошенничестве на 272 млн рублей и отмывании криминальных доходов, был задержан в московском аэропорту «Внуково», сообщает пресс-служба МВД РФ.

Путин поручил проработать меры по репатриации россиян в случае незаконной депортации

Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что, по версии следствия, россиянин вместе с соучастниками с использованием служебного положения похитил средства ПАО «Россети».

По её словам, в ноябре 2021 года Джанибеков скрылся за границей. После того, как его объявили в международный розыск, он был задержан в Турции, а затем депортирован в Россию.

Отмечается, что Джанибеков пытался оспорить решение турецких властей, однако получил отказ.

Ранее осуждённого в США за попытку кибератаки на компанию Tesla россиянина Егора Крючкова депортировали на родину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:МошенникиДепортацияРоссияТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры