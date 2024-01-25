Власти Турции выдали России обвиняемого в афере на 272 миллиона рублей
Гражданин России Марат Джанибеков, обвиняемый в мошенничестве на 272 млн рублей и отмывании криминальных доходов, был задержан в московском аэропорту «Внуково», сообщает пресс-служба МВД РФ.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что, по версии следствия, россиянин вместе с соучастниками с использованием служебного положения похитил средства ПАО «Россети».
По её словам, в ноябре 2021 года Джанибеков скрылся за границей. После того, как его объявили в международный розыск, он был задержан в Турции, а затем депортирован в Россию.
Отмечается, что Джанибеков пытался оспорить решение турецких властей, однако получил отказ.
Ранее осуждённого в США за попытку кибератаки на компанию Tesla россиянина Егора Крючкова депортировали на родину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru