Власти США выступили против признания России «спонсором терроризма»
Администрация президента США Джо Байдена не приветствует внесение России в список стран, спонсирующих терроризм. С таким заявлением выступила первый замминистра юстиции Лиза Монако, передает ТАСС.
Она отметила, что для внесения России в список существуют юридические препятствия. Госдепартамент проанализирует такую возможность, сообщила представитель ведомства.
По ее словам, администрация Байдена и сам президент выступили против такого шага.
С призывом внести Россию в список стран - спонсоров терроризма ранее выступил Киев. Аналогичные заявления звучали от ряда американских конгрессменов.
Министерство финансов США 12 апреля ввело санкции против вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, «Мегафона», «Металлоинвеста» и ЧВК «Патриот». В ограничительный список попали более 30 физических и около 90 юридических лиц, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru