Власти США выступили против признания России «спонсором терроризма»

Она отметила, что для внесения России в список существуют юридические препятствия. Госдепартамент проанализирует такую возможность, сообщила представитель ведомства.

По ее словам, администрация Байдена и сам президент выступили против такого шага.

С призывом внести Россию в список стран - спонсоров терроризма ранее выступил Киев. Аналогичные заявления звучали от ряда американских конгрессменов.

Министерство финансов США 12 апреля ввело санкции против вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, «Мегафона», «Металлоинвеста» и ЧВК «Патриот». В ограничительный список попали более 30 физических и около 90 юридических лиц, отмечает «Радиоточка НСН».

