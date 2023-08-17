Власти США выступили против обвинений президента Нигера в госизмене

Как заявила пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер, подобные действия не будут способствовать урегулированию политического кризиса в стране с помощью дипломатии. Она отметила, что Вашингтон потрясен сообщениями о том, что Национальный совет спасения родины не ограничился задержанием Базума и перешел к угрозам судебным преследованием.

Отмечается, что соблюдение конституционного порядка в Нигере является «срочной необходимостью».

Ситуация с военным переворотом в Нигере все больше бьет по престижу Франции, которая выразила недовольство реакцией на происходящее США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

