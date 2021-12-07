Власти ОАЭ объявили о переходе на европейскую рабочую неделю
Правительство Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняло решение ввести европейскую рабочую неделю с двумя выходными днями - в субботу и воскресенье, сообщает Информационное агентство ОАЭ.
В частности, с 1 января 2022 года рабочая неделя в стране будет составлять четыре с половиной дня. С понедельника по четверг рабочий день будет длиться с 7:30 до 15:30, а в пятницу - с 7:30 до 12:00.
«Это усилит интеграцию национальной экономики с экономиками других стран и мировыми рынками, обеспечит совпадение дней для совершения коммерческих и финансовых операций», - подчеркнули в правительстве ОАЭ.
Ранее премьер-министр РФ Михапил Мишустин заявил, что товарооборот между Россией и ОАЭ в текущем году превысил $4 млрд, что является новым историческим максимумом, сообщает RT.
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