Власти Нью-Йорка заявили о распространении «омикрон»-штамма в мегаполисе

Власти Ньй-Йорка заявили о том, что «омикрон»-штамм уже, возможно, распространяется в мегаполисе. Об этом сообщает ТАСС.

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В мэрии города пояснили, что зараженный данным штаммом мужчина из штата Миннесота находился в Нью-Йорке, где посещал конференцию. Уточняется, что мероприятие AnimeNYC, о котором идет речь, прошло 19-21 ноября.

Власти добавили, что пока планах о локдауне нет. Вместе с тем в мэрии призвали не пренебрегать средствами защиты и вакцинироваться.

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ФОТО: Джина Мун//РИА Новости
ТЕГИ:СШАНью-Йорк
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