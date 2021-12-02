Власти Нью-Йорка заявили о распространении «омикрон»-штамма в мегаполисе
2 декабря 202121:47
Власти Ньй-Йорка заявили о том, что «омикрон»-штамм уже, возможно, распространяется в мегаполисе. Об этом сообщает ТАСС.
В мэрии города пояснили, что зараженный данным штаммом мужчина из штата Миннесота находился в Нью-Йорке, где посещал конференцию. Уточняется, что мероприятие AnimeNYC, о котором идет речь, прошло 19-21 ноября.
Власти добавили, что пока планах о локдауне нет. Вместе с тем в мэрии призвали не пренебрегать средствами защиты и вакцинироваться.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru