Власти Нью-Йорка заявили о распространении «омикрон»-штамма в мегаполисе

В мэрии города пояснили, что зараженный данным штаммом мужчина из штата Миннесота находился в Нью-Йорке, где посещал конференцию. Уточняется, что мероприятие AnimeNYC, о котором идет речь, прошло 19-21 ноября.

Власти добавили, что пока планах о локдауне нет. Вместе с тем в мэрии призвали не пренебрегать средствами защиты и вакцинироваться.