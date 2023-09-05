Власти не стали эвакуировать застрявших в пустыне участников Burning Man
В пустыне Невада в США застряли около 72 тысячи участников фестиваля Burning Man, сообщает «РЕН ТВ».
На них обрушился проливной дождь, который не утихал почти сутки. Из-за этого почва превратилась в жидкую грязь, по которой тяжело идти и невозможно проехать. У людей заканчивается еда и вода. Власти решили не проводить эвакуацию.
Людям сказали ждать, пока земля не подсохнет. Гостей фестиваля попросили экономить продовольствие, воду и топливо.
Сильный дождь начался 1 сентября и продолжался до утра 2 сентября. Кроме того, температура в пустыне опускалась до 9 градусов Цельсия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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