Власти Карабаха объявили о прекращении огня по предложению миротворцев РФ
Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня с 13:00 20 сентября по предложению российских миротворческих сил. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на заявление администрации главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Отмечается, что оставшиеся подразделения и военных Вооруженных сил Армении выведут из зоны развертывания российских миротворцев, Армию обороны Карабаха расформируют и полностью разоружат, а тяжелую технику и вооружение выведут из региона для утилизации.
Согласно достигнутым договоренностям, поставленные Азербайджаном вопросы реинтеграции, прав и безопасности армян в Карабахе и обеспечения жизнедеятельности местного населения обсудят на встрече между представителями Баку и армянского населения региона. Первые переговоры пройдут в городе Евлах 21 сентября.
Накануне Азербайджан объявил о начале локальных «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. Баку потребовал полного вывода войск Армении из региона и роспуска «незаконного режима». Миротворцы РФ эвакуировали с этой территории более 2 тысяч мирных жителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru