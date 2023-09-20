Власти Карабаха объявили о прекращении огня по предложению миротворцев РФ

Отмечается, что оставшиеся подразделения и военных Вооруженных сил Армении выведут из зоны развертывания российских миротворцев, Армию обороны Карабаха расформируют и полностью разоружат, а тяжелую технику и вооружение выведут из региона для утилизации.

Согласно достигнутым договоренностям, поставленные Азербайджаном вопросы реинтеграции, прав и безопасности армян в Карабахе и обеспечения жизнедеятельности местного населения обсудят на встрече между представителями Баку и армянского населения региона. Первые переговоры пройдут в городе Евлах 21 сентября.

Накануне Азербайджан объявил о начале локальных «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. Баку потребовал полного вывода войск Армении из региона и роспуска «незаконного режима». Миротворцы РФ эвакуировали с этой территории более 2 тысяч мирных жителей.

