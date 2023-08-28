Власти Финляндии захотели ужесточить выдачу виз и ВНЖ для россиян

Как сообщила глава финского МВД Мари Рантанен в беседе с IltaSanomat, что систему выдачи ВНЖ следует пересмотреть.

«Необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут стать причиной угрозы национальной безопасности страны», – подчеркнула министр.

В свою очередь глава правительства Финляндии Петтери Орпо в интервью YLE отметил, что запросил обновленную информацию о различных формах трансграничного движения и оценку того, следует ли «ужесточить еще больше» требования в отношении россиян.

Ранее пограничная служба Финляндии задержала гражданина РФ Тордена в связи с подозрениями в нарушении норм миграционного законодательства. Известно, что россиянин ранее носил фамилию Петровский, под ней он фигурирует в санкционных списках США и Евросоюза. При этом Украина требует экстрадиции мужчины в связи с уголовным делом, отмечает RT. По данным Киева, Торден-Петровский в 2014-2015 годах якобы участвовал в конфликте в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской народных республик. Российское посольство приняло меры для оказания помощи Тордену, в ближайшие дни консульские сотрудники должны посетить россиянина, пишет Ura.ru.

