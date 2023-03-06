Власти Днепропетровской области потребовали от жителей вернуть выданное оружие

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своём Telegram-канале заявил, что жителям региона следует вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы, которые были выданы им в начале спецоперации РФ.

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Он отметил, что после нормализации ситуации в области некоторые вернули оружие, а другие оставили себе.

«Списки этих граждан нам известны... Подчёркиваю, у них есть 10 дней... на возврат оружия в установленном порядке», - подчеркнул Лысак.

Ранее председатель парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что поставка вооружения на Украину ряда стран Евросоюза и НАТО сделала их сторонами украинского конфликта, сообщает RT.

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ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНаселениеОружиеДнепропетровск
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