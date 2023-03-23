Власти Болгарии отозвали гражданства сыновей основателя Yota Адоньева

Отмечается, что решение об отзыве гражданства было принято после проверки оснований, по которым гражданство было выдано изначально. Двое детей российского бизнесмена получили болгарские паспорта, когда еще не были совершеннолетними. Эта процедура была проведена в соответствии с законом о болгарском гражданстве, поскольку оба родителя получили гражданство Болгарии.



Самого Адоньева лишили гражданства Болгарии в 2018 году.

Ранее Минфин США ввел санкции против ряда российских юридических и физических лиц. Мера затронет в частности судоремонтные предприятия, структуры и лица, связанные с ЧВК «Вагнер» и ее главой Евгением Пригожиным. В списке также вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и бизнесмен Сергей Адоньев.

