ВКС России уничтожили МиГ-29 ВСУ в Херсонской области
Истребительная авиация воздушно-космических сил России ликвидировала в Херсонской области самолет МиГ-29 ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.
По данным Минобороны, это произошло в районе населенного пункта Червоноармейское. Всего же за сутки российские средства ПВО уничтожили 7 БПЛА Вооруженных сил Украины в ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областях.
Ранее ВСУ уничтожили собственный штурмовой самолет Су-25 в районе Краматорска. Об этом сообщило агентство НСН.
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