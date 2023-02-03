ВКС России уничтожили МиГ-29 ВСУ в Херсонской области

Истребительная авиация воздушно-космических сил России ликвидировала в Херсонской области самолет МиГ-29 ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В Минобороны заявили об уничтожении двух самолетов и вертолета ВСУ

По данным Минобороны, это произошло в районе населенного пункта Червоноармейское. Всего же за сутки российские средства ПВО уничтожили 7 БПЛА Вооруженных сил Украины в ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областях.

Ранее ВСУ уничтожили собственный штурмовой самолет Су-25 в районе Краматорска. Об этом сообщило агентство НСН.

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine
ТЕГИ:Миг-29СпецоперацияВСУВКС РФ
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