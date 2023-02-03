ВКС России уничтожили МиГ-29 ВСУ в Херсонской области

По данным Минобороны, это произошло в районе населенного пункта Червоноармейское. Всего же за сутки российские средства ПВО уничтожили 7 БПЛА Вооруженных сил Украины в ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областях.

Ранее ВСУ уничтожили собственный штурмовой самолет Су-25 в районе Краматорска. Об этом сообщило агентство НСН.

