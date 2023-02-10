Ветеран ВМС США прокомментировал взрывы на «Северных потоках»

Граждане США никак не отреагировали на причастность президента Джо Байдена к взрывам на «Северных потоках», сообщил в Twitter ветеран ВМС страны Джек Пособец.

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«Итак, Байден взорвал этот газопровод, а люди ведут себя так, будто этого даже не было», — заявил он.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик P-8A Poseidon Соединенных Штатов утром 26 сентября 2022 года следил за последствиями взрыва на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море. На Flightradar24 сохранился трек полета P-8A Poseidon, который оказался в районе инцидента ровно через час после взрыва.

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ФОТО: РИА Новости
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