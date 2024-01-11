Верховный суд Польши утвердил результаты выборов в парламент

Отмечается, что Палатой по чрезвычайному контролю и публичным делам суда были рассмотрены более тысячи заявлений о нарушениях. В итоге суд постановил, что ни одно из них никоим образом не повлияло на результаты голосования.

По итогам выборов больше всего мест в нижней палате польского парламента получила партия «Право и Справедливость» (194), а крупнейшее оппозиционное объединение «Гражданская коалиция» - 157 мест.

Ранее новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сменил руководителей всех спецслужб: Агентства разведки и Агентства внутренней безопасности, а также Службы военной разведки, Службы военной контрразведки и Центрального антикоррупционного бюро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

