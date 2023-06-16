Венгрия укрепила оборону из-за непредсказуемой обстановки на Украине
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан поручил армии страны усилить безопасность из-за напряженной ситуации на Украине. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По словам политика, военная обстановка в зоне спецоперации России на Украине становится все более непредскажуемой и серьезной. В связи с этим 8 июня прошло собрание совета обороны Венгрии. В ходе него премьер-министр страны поручил главе Минобороны Венгрии, командующему армией и министру внутренних дел укрепить обороноспособность Будапешта.
Орбан также заявил, что правительство Венгрии предприняло все необходимые меры для обеспечение безопасности государства.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия рассчитывает на то, что бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в 2024 году остановит конфликт и обеспечит мир на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru