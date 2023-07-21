Великобритания не поддержала расширение боевых действий на Черном море

Ранее минобороны Украины объявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие по Черному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы. Решение было принято после того, как минобороны РФ сделало аналогичное заявление о судах, выходящих из украинских портов.

Вудворд заявила, что Лондон выступает против расширения конфликта.

«Это последнее, чего бы мы хотели», - цитирует РИА Новости британского постпреда.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что заявления Украины о том, что идущие в Россию по Черному морю суда будут рассматриваться как перевозящие военные грузы, опасны.

