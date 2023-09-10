Вашингтон объявил о создании экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа

Власти Соединенных Штатов объявили о достигнутых договоренностях по созданию нового экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа, сообщает «Лента.ру».

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Между собой будут сотрудничать США, Евросоюз, Саудовская Аравия, Индия, ОАЭ, Франция, ФРГ, Италия. Как ожидается, новый коридор будет стимулировать экономическое развитие за счет расширения торговых связей между Азией, Персидским заливом и Европой. При и этом восточный соединит Индию с Персидским заливом, а северный — Персидский залив с Европой. Речь идет о железной дороге, которая обеспечит надежную и экономически эффективную сеть поставок между странами в дополнение к существующим морским и автомобильным маршрутам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не поддаваться на провокации западных средств массовой информации (СМИ) в связи с подготовкой итогового заявления саммита Группы двадцати (G20) по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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