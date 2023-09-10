Вашингтон объявил о создании экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа
Власти Соединенных Штатов объявили о достигнутых договоренностях по созданию нового экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа, сообщает «Лента.ру».
Между собой будут сотрудничать США, Евросоюз, Саудовская Аравия, Индия, ОАЭ, Франция, ФРГ, Италия. Как ожидается, новый коридор будет стимулировать экономическое развитие за счет расширения торговых связей между Азией, Персидским заливом и Европой. При и этом восточный соединит Индию с Персидским заливом, а северный — Персидский залив с Европой. Речь идет о железной дороге, которая обеспечит надежную и экономически эффективную сеть поставок между странами в дополнение к существующим морским и автомобильным маршрутам.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не поддаваться на провокации западных средств массовой информации (СМИ) в связи с подготовкой итогового заявления саммита Группы двадцати (G20) по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru