Между собой будут сотрудничать США, Евросоюз, Саудовская Аравия, Индия, ОАЭ, Франция, ФРГ, Италия. Как ожидается, новый коридор будет стимулировать экономическое развитие за счет расширения торговых связей между Азией, Персидским заливом и Европой. При и этом восточный соединит Индию с Персидским заливом, а северный — Персидский залив с Европой. Речь идет о железной дороге, которая обеспечит надежную и экономически эффективную сеть поставок между странами в дополнение к существующим морским и автомобильным маршрутам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не поддаваться на провокации западных средств массовой информации (СМИ) в связи с подготовкой итогового заявления саммита Группы двадцати (G20) по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

