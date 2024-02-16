Вандалы напали на поместье британского короля Карла III
Принадлежащее британскому королю Карлу III футбольное поле в Дерсингеме (графство Норфолк) подверглось атаке вандалов. Предположительно, на нем распылили средство от сорняков, пишет Daily Mirror.
Отмечается, что полиция приступила к расследованию после того, как местные жители сообщили о почерневшей траве. Поле относится к находящемуся во владении королевской семьи поместью Сандрингем. Местный приходской совет арендует его, чтобы местная команда «Дерсингем Роверс» могла проводить тренировки.
Знает ли о случившемся сам король, неизвестно. Сейчас монарх находится на ферме Вуд (Сандрингем), где лечится от недавно обнаруженного онкологического заболевания. Отмечается, что жизнь на ферме более благотворно сказывается на выздоровлении Карла III.
Ранее сообщалось, что принц Уэльский может взять на себя некоторые публичные обязанности короля Великобритании.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз запустит операцию Aspides в Красном море 19 февраля
- Пьяный дебошир в Москве сломал нос полицейскому после задержания в ресторане
- В Грузии смягчили требования по банковским вкладам для россиян
- В Кабардино-Балкарии две женщины погибли в ДТП с лошадью
- Вандалы напали на поместье британского короля Карла III
- Отец Навального подтвердил смерть сына
- Редкий «Невский проспект» Гоголя пролан на аукционе за 850 тысяч рублей
- КГБ Белоруссии: Переброска диверсантов в страну была организована СБУ
- ЦБ допускает введение плавающих ставок по кредитам для состоятельных граждан
- Певица Лолита раскрыла размер своей пенсии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru