Вандалы напали на поместье британского короля Карла III

Отмечается, что полиция приступила к расследованию после того, как местные жители сообщили о почерневшей траве. Поле относится к находящемуся во владении королевской семьи поместью Сандрингем. Местный приходской совет арендует его, чтобы местная команда «Дерсингем Роверс» могла проводить тренировки.

Знает ли о случившемся сам король, неизвестно. Сейчас монарх находится на ферме Вуд (Сандрингем), где лечится от недавно обнаруженного онкологического заболевания. Отмечается, что жизнь на ферме более благотворно сказывается на выздоровлении Карла III.

Ранее сообщалось, что принц Уэльский может взять на себя некоторые публичные обязанности короля Великобритании.

