Ван И: Китай готов восстанавливать доверие с Южной Кореей

«Политика Китая в отношении Южной Кореи сохраняет преемственность и стабильность, не направлена против третьих сторон и не подвержена их влиянию. Китайско-южнокорейские отношения могут и должны иметь ... устойчивое и долгосрочное развитие», — указал Ван И.

По словам дипломата, отношения между двумя странами в последнее время столкнулись с «большим количеством трудностей и вызовов», это противоречит долгосрочным интересам народов двух государств. Пекин готов работать с Сеулом над укреплением взаимодействия и способствовать возвращению стратегического партнерства «в нужное русло здорового и стабильного развития». Также Ван И выразил надежду, что Южная Корея будет придерживаться «принципа одного Китая» по тайваньскому вопросу.

В свою очередь, Пак Чин указал, что беспрепятственное развитие отношений между Китаем и Южной Кореей отвечает интересам сторон и поспособствует установлению мира и стабильности в регионе.

