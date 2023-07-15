Ван И: Китай готов восстанавливать доверие с Южной Кореей
Китай готов работать с Южной Кореей для укрепления взаимодействия двух стран и восстановления взаимного доверия. Об этом заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И на встрече с главой МИД Южной Кореи Пак Чином, сообщили в МИД Китая.
«Политика Китая в отношении Южной Кореи сохраняет преемственность и стабильность, не направлена против третьих сторон и не подвержена их влиянию. Китайско-южнокорейские отношения могут и должны иметь ... устойчивое и долгосрочное развитие», — указал Ван И.
По словам дипломата, отношения между двумя странами в последнее время столкнулись с «большим количеством трудностей и вызовов», это противоречит долгосрочным интересам народов двух государств. Пекин готов работать с Сеулом над укреплением взаимодействия и способствовать возвращению стратегического партнерства «в нужное русло здорового и стабильного развития». Также Ван И выразил надежду, что Южная Корея будет придерживаться «принципа одного Китая» по тайваньскому вопросу.
В свою очередь, Пак Чин указал, что беспрепятственное развитие отношений между Китаем и Южной Кореей отвечает интересам сторон и поспособствует установлению мира и стабильности в регионе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru