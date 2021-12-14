Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах.
В сообщении пресс-службы РФПИ говорится, что российский препарат был одобрен для использования, как в качестве самостоятельной вакцины, так и в виде бустерной инъекции.
В РФПИ добавили, что двухкомпонентную вакцину «Спутник V» Сент-Винсент и Гренадины зарегистрировали ещё в феврале текущего года.
Ранее официальный представитель Института социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли заявил, что с 22 декабря в республике начнётся вакцинация российской вакциной «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 343 / сут.
Умерли
292 тыс.+1 145 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+34 084 / сут.
- Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах
- Власти Владимирской области отменили введение QR-кодов с 15 декабря
- Суд в Москве прекратил производство по дорожным штрафам Киркорова
- «Братский народ»: ВЦИОМ узнал отношение россиян к украинцам
- Конституционный комитет Совфеда разрешил региональным властям избираться на более, чем два срока подряд
- Песков назвал видеосаммит Путина и Си Цзиньпина чрезвычайно важным
- Песков рассказал о международных телефонных разговорах Путина 14 декабря
- В ФМБА предупредили об ускорении процессов старения из-за COVID-19
- Силовики не допустили в России ни одного теракта в 2021 году
- Глава МВД утвердил правила вскрытия автомобилей в отсутствие владельца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru