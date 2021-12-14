Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах

В сообщении пресс-службы РФПИ говорится, что российский препарат был одобрен для использования, как в качестве самостоятельной вакцины, так и в виде бустерной инъекции.

В РФПИ добавили, что двухкомпонентную вакцину «Спутник V» Сент-Винсент и Гренадины зарегистрировали ещё в феврале текущего года.

Ранее официальный представитель Института социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли заявил, что с 22 декабря в республике начнётся вакцинация российской вакциной «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы, сообщает RT.