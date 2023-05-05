В Запорожской области заявили о частичном вывозе населения

Принятое решение коснется населенных пунктов Тимошовка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

Отмечается, что в первую очередь вывоз коснется детей и их родителей, пожилых людей, инвалидов и пациентов лечебных учреждений. Балицкий заявил о невозможности рисковать безопасностью людей. Он подчеркнул, что перемещение организуют в пределах региона, а также пообещал обеспечить средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. Врио главы региона отметил вынужденный характер и правильность этой меры в сложившихся условиях.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина перебрасывает в Запорожскую область военную мощь из центральных регионов страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

