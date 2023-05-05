В Запорожской области заявили о частичном вывозе населения
Население 18 прифронтовых населенных пунктов, находящихся в Запорожской области, будет частично перемещено. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
Принятое решение коснется населенных пунктов Тимошовка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.
Отмечается, что в первую очередь вывоз коснется детей и их родителей, пожилых людей, инвалидов и пациентов лечебных учреждений. Балицкий заявил о невозможности рисковать безопасностью людей. Он подчеркнул, что перемещение организуют в пределах региона, а также пообещал обеспечить средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. Врио главы региона отметил вынужденный характер и правильность этой меры в сложившихся условиях.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина перебрасывает в Запорожскую область военную мощь из центральных регионов страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru