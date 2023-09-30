В Японии заканчиваются лекарства от кашля

Минздрав Японии попросил медицинские учреждения страны ограничить назначения лекарств от кашля из-за их нехватки, сообщает телеканал NHK.

В России приостановили вакцинацию детей от коронавируса

По информации СМИ, в Японии уже пятую неделю подряд продолжает расти число заражений гриппом. Третью неделю подряд в стране фиксируется увеличение количества заболевших коронавирусом.

В нескольких регионах Японии медучреждения уже столкнулись с нехваткой необходимых препаратов.

Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что рост числа заболевших коронавирусом, ОРВИ или гриппом — естественный эпидемический процесс, и масочный режим может вводиться точечно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛекарстваЯпонияЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры