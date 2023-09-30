В Японии заканчиваются лекарства от кашля
Минздрав Японии попросил медицинские учреждения страны ограничить назначения лекарств от кашля из-за их нехватки, сообщает телеканал NHK.
По информации СМИ, в Японии уже пятую неделю подряд продолжает расти число заражений гриппом. Третью неделю подряд в стране фиксируется увеличение количества заболевших коронавирусом.
В нескольких регионах Японии медучреждения уже столкнулись с нехваткой необходимых препаратов.
Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что рост числа заболевших коронавирусом, ОРВИ или гриппом — естественный эпидемический процесс, и масочный режим может вводиться точечно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru