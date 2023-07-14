В Японии во время испытаний взорвалась ракета Epsilon S

В Японии взорвалась твердотопливная ракета-носитель Epsilon, сообщает Jiji.

Япония сообщила о ракетном пуске КНДР

Это произошло в префектуре Акита во время испытаний двигателя второй ступени. Их проводило аэрокосмическое агентство страны. В результате взрыва никто не пострадал.

Ранее КНДР запустила баллистическую ракету, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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