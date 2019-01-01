В Японии объединились две оппозиционные партии

Председатель Демократической партии для народа Юитиро Тамаки и председатель Либеральной партии Итиро Одзава подписали соглашение об объединении, сообщает «Синьхуа».

Слияние позволит увеличить парламентскую фракцию Демократической партии для народа с 58 до 64 депутатов.

В преддверии июльских выборов оппозиционные партии стремятся усилиться в противостоянии с правящей Либерально-демократической партией.

Палата советников Японии состоит из 242 депутатов, срок полномочий которых составляет 6 лет с условием переизбрания половины депутатов каждые 3 года: из 121 депутатов 73 избираются от избирательных округов в 47 префектурах, а остальные 48 — от общенациональных округов по пропорциональной системе.

