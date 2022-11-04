В Японии назвали возможными ядерные испытания в КНДР
КНДР может предпринять новые «провокации», в том числе провести очередное ядерное испытание. Об этом заявил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
«Северная Корея может предпринять еще провокационные действия, в том числе ядерное испытание. Мы будем решительно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан, продолжим сбор и анализ информации», — цитирует политика ТАСС.
Мацуно также прокомментировал ракетные пуски Северной Кореи 3 ноября: тогда в Японии сработала система предупреждения о пролете ракеты над территорией страны. Как выяснилось позже, ракета упала в Японском море. По словам Мацуно, на начальном этапе было решено как можно быстрее предупредить население. Токио планирует предпринять усилия для улучшения работы системы оповещения J-Alert.
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