В Японии назвали возможными ядерные испытания в КНДР

КНДР может предпринять новые «провокации», в том числе провести очередное ядерное испытание. Об этом заявил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

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«Северная Корея может предпринять еще провокационные действия, в том числе ядерное испытание. Мы будем решительно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан, продолжим сбор и анализ информации», — цитирует политика ТАСС.

Мацуно также прокомментировал ракетные пуски Северной Кореи 3 ноября: тогда в Японии сработала система предупреждения о пролете ракеты над территорией страны. Как выяснилось позже, ракета упала в Японском море. По словам Мацуно, на начальном этапе было решено как можно быстрее предупредить население. Токио планирует предпринять усилия для улучшения работы системы оповещения J-Alert.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерные ИспытанияЯпонияКНДР
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