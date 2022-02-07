В ВСУ заявили о недостатке топлива и боеприпасов в армии

«Мы знаем, что горюче-смазочных материалов стратегический и оперативный запас практически отсутствует. По некоторым видам боеприпасов некомплект» — сказал он. Колесник заметил, что армии не хватает средств защиты, и выразил надежду, что Запад сможет помочь в этом вопросе, сказал он в эфире канала «Апостроф».

Как сообщалось ранее, большая часть противотанковых ракетных комплексов Javelin, TOW, и NLAW, полученных Киевом от США и Великобритании, доставлены на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

