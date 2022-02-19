В ВОЗ заявили о наличии условий для появления более опасного штамма COVID-19

«Идеальные условия» сложились в мире для возникновения более заразного и опасного варианта коронавирусной инфекции, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Слова главы ВОЗ приводит ТАСС.

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«По сути, [имеющиеся сейчас] условия являются идеальными для возникновения более заразного, более опасного варианта», — отметил Гебрейесус, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам гендиректора ВОЗ, из-за широкого охвата вакцинацией в ряде стран и особенностей нового штамма «омикрон» распространился «опасный нарратив о том, что пандемия закончилась». Однако это не соответствует действительности: системы здравоохранения государств перегружены, а наблюдений за эволюцией вируса недостаточно.

Тем не менее, Гебрейесус считает, что мир обладает рядом инструментов для того, чтобы покончить с пандемией в текущем году.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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