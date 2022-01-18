В ВОЗ заявили, что от COVID-19 привито более половины населения Земли

Также в ВОЗ отметили, что число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 325 млн. За период пандемии вирус унес жизни 5, 53 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на международную организацию.

Ранее в ВОЗ заявили, что ожидают от России полный пакет документов по вакцине «Спутник V» к концу января 2022 года.

