В ВОЗ заявили, что от COVID-19 привито более половины населения Земли

Более половины жителей мира уже прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

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Также в ВОЗ отметили, что число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 325 млн. За период пандемии вирус унес жизни 5, 53 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на международную организацию.

Ранее в ВОЗ заявили, что ожидают от России полный пакет документов по вакцине «Спутник V» к концу января 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВОЗ
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