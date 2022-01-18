В ВОЗ заявили, что от COVID-19 привито более половины населения Земли
18 января 202217:45
Более половины жителей мира уже прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.
Также в ВОЗ отметили, что число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 325 млн. За период пандемии вирус унес жизни 5, 53 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на международную организацию.
Ранее в ВОЗ заявили, что ожидают от России полный пакет документов по вакцине «Спутник V» к концу января 2022 года.
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18 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru