В Вероне прошла акция против НАТО и линии ЕС по Украине

По данным агентства, на акцию вышли около 200 человек. По словам одного из организаторов, президента ассоциации «Венето - Россия» Пальмарино Дзоккателли, митингующие «разочарованы» властями.

«Братство народов строится снизу, на площадях ... Это правительство ничем не отличается от предыдущего, подчиняясь НАТО и ЕС, которые хотят ввергнуть нас в тотальную войну», - рассказал собеседник агентства.

На центральной площади Вероны участники акции символически разрезали флаги НАТО и Евросоюза, выражая несогласие с действиями объединений в отношении Европы и России. Кроме того, на импровизированной трибуне на митинге развернули российский триколор.

