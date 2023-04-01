В Вероне прошла акция против НАТО и линии ЕС по Украине

Митинг против политики НАТО и Евросоюза прошел в итальянской Вероне в пятницу. Об этом сообщает ТАСС.

Жители Франции протестовали против НАТО и участия Парижа в конфликте вокруг Украины

По данным агентства, на акцию вышли около 200 человек. По словам одного из организаторов, президента ассоциации «Венето - Россия» Пальмарино Дзоккателли, митингующие «разочарованы» властями.

«Братство народов строится снизу, на площадях ... Это правительство ничем не отличается от предыдущего, подчиняясь НАТО и ЕС, которые хотят ввергнуть нас в тотальную войну», - рассказал собеседник агентства.

На центральной площади Вероны участники акции символически разрезали флаги НАТО и Евросоюза, выражая несогласие с действиями объединений в отношении Европы и России. Кроме того, на импровизированной трибуне на митинге развернули российский триколор.

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ФОТО: РИА Новости
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