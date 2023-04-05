В Венгрии заявили о нереальности членства Украины в НАТО
Совершенно нереально обсуждать членство Украины в Североатлантическом альянсе в нынешних условиях, сегодня нужно воздерживаться от дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Соответствующее заявление политик сделал журналистам по итогам второго дня заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО. Он подчеркнул, что сегодня разумнее всего было бы сосредоточиться на скорейшем окончании конфликта на Украине.
Ранее МИД Чехии поддержал стремление Украины стать членом Североатлантического альянса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru