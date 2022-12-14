В Венгрии заявили, что Новак допустил изменение договоров из-за потолка цен

Он провел телефонный разговор с зампредом правительства РФ. «Он выразил открытость к тому, чтобы, если будет необходимость из-за ценового потолка на газ изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно», — сказал Сийярто.

Как отметил дипломат, Венгрии удалось добиться, чтобы изменение долгосрочных контрактов было возможно без предварительных консультаций с Еврокомиссией, как это предполагалось изначально.

Снизить потолок цен на российский газ потребовали 12 государств Европейского союза (ЕС). Таким образом 12 стран, входящих в состав ЕС, настаивают на смягчении энергокризиса и его влиянии на европейских потребителей и бизнес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

