В Венгрии выразили протест против отправки войск на Украину

По словам политика, Будапешт следит за новостями касательно встречи в Париже, однако позиция Венгрии остается неизменной: страна не готова отправлять на Украину солдат и оружие. Сийярто призвал заканчивать войну, а не расширять и углублять конфликт.

Ранее Венгрия не позволила другим членам Евросоюза подписать совместное заявление по случаю двух лет с начала спецоперации России по Украине.

