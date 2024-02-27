В Венгрии выразили протест против отправки войск на Украину
Венгрия протестует против отправки оружия и войск на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, сообщило агентство Reuters.
По словам политика, Будапешт следит за новостями касательно встречи в Париже, однако позиция Венгрии остается неизменной: страна не готова отправлять на Украину солдат и оружие. Сийярто призвал заканчивать войну, а не расширять и углублять конфликт.
Ранее Венгрия не позволила другим членам Евросоюза подписать совместное заявление по случаю двух лет с начала спецоперации России по Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru