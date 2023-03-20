В Венгрии рассказали о попытках втянуть страну в украинский конфликт

Венгрию пытаются втянуть в конфликт на Украине, однако она не станет поставлять оружие киевским властям.. Об этом в соцсетях написал глава МИД страны Петер Сийярто.

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Политик также рассказал, что его коллеги из стран Евросоюза все чаще просят Будапешт более активно предлагают оказывать поддержку Киеву.. Он отметил, что Венгрии предлагали совместно закупать боеприпасы.

«Воля венгерского народа ясна: мы должны оставаться в стороне от этой войны», - написал Сийярто.

Политолог Глеб Кузнецов в беседе с НСН осудил Финляндию за желание быть «верным солдатом НАТО», отказавшись от своего нейтралитета.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ВооружениеВенгрия

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