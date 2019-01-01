В Венесуэле предотвратили военный переворот

Венесуэльские власти предотвратили попытку госпереворота, сообщил министр информации страны Хорхе Родригес.

Группа военных планировала захватить арсенал на военной базе в штате Миранда, освободить из заключения осужденного отставного генерала, экс-министра обороны Рауля Бодуэля, перевезти его в студию телевидения, откуда в эфире провозгласить его президентом Венесуэлы.

По данным властей Венесуэлы, за переворотом стоят Колумбия, Чили и США, передает «Интерфакс».

