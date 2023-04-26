В Великобритании рассказали о деятельности британских солдат на Украине

В то же время Хиппи заявил, что информация об оказании британскими военными помощи бригаде «Азов» (признана в России террористической и запрещена) не соответствует действительности.

Ранее Хиппи заявил, что Великобритания отказалась отслеживать применение Украиной снарядов с ураном. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

