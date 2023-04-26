В Великобритании рассказали о деятельности британских солдат на Украине

Военнослужащие британской армии на территории Украины отвечают за безопасность дипломатического представительства и занимаются обучением солдат ВСУ. Об этом заявил замглавы оборонного ведомства Великобритании Джеймс Хиппи, письменно отвечая на вопросы депутата Кенни Макаскилла.

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В то же время Хиппи заявил, что информация об оказании британскими военными помощи бригаде «Азов» (признана в России террористической и запрещена) не соответствует действительности.

Ранее Хиппи заявил, что Великобритания отказалась отслеживать применение Украиной снарядов с ураном. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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