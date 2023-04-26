В Великобритании рассказали о деятельности британских солдат на Украине
Военнослужащие британской армии на территории Украины отвечают за безопасность дипломатического представительства и занимаются обучением солдат ВСУ. Об этом заявил замглавы оборонного ведомства Великобритании Джеймс Хиппи, письменно отвечая на вопросы депутата Кенни Макаскилла.
В то же время Хиппи заявил, что информация об оказании британскими военными помощи бригаде «Азов» (признана в России террористической и запрещена) не соответствует действительности.
Ранее Хиппи заявил, что Великобритания отказалась отслеживать применение Украиной снарядов с ураном. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- В Китае поддержали ответ Путина на изъятие активов РФ на Западе
- Два советских памятника снесли в Львовской области
- Число жертв пожара в поселке Сосьва Свердловской области возросло до двух
- Вильфанд: в Подмосковье 27 апреля прогремит первая весенняя гроза
- В Великобритании рассказали о деятельности британских солдат на Украине
- Зеленский после разговора с Си Цзиньпином заявил о неприемлемости территориальных компромиссов
- Глава «Роскосмоса» заявил о необходимости создать аналог «Бурана»
- В Турции призвали Россию и Запад договориться о мире на Украине
- Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России
- Полковник Баранец допустил вторую волну мобилизации в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru