В Южной Корее заявили, что история с «Вагнером» затрагивает ее национальные интересы
28 июня 202312:45
Представитель администрации президента Южной Кореи заявил, что ситуация с «Вагнером» затрагивает национальные интересы страны. Об этом сообщает местное агентство Ренхап.
«Это событие затрагивает наши национальные интересы», - сказал он без каких-либо пояснений,, как эта история могла повлиять на азиатскую страну.
По его словам, в руководстве не считают, что конфликт с «Вагнером» и правительством завершен. Он добавил, что соответствующий лица проводят анализ произошедшего.
Ранее утром Диана Арбенина высказалась о мятеже ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru