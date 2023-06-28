В Южной Корее заявили, что история с «Вагнером» затрагивает ее национальные интересы

Представитель администрации президента Южной Кореи заявил, что ситуация с «Вагнером» затрагивает национальные интересы страны. Об этом сообщает местное агентство Ренхап.

«Воспитанники Пентагона»: Онищенко заявил, что в Монголии работают военные лаборатории НАТО
«Это событие затрагивает наши национальные интересы», - сказал он без каких-либо пояснений,, как эта история могла повлиять на азиатскую страну.

По его словам, в руководстве не считают, что конфликт с «Вагнером» и правительством завершен. Он добавил, что соответствующий лица проводят анализ произошедшего.

Ранее утром Диана Арбенина высказалась о мятеже ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Южная Корея

Горячие новости

Все новости

партнеры