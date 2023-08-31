В Южной Корее из военной академии уберут бюст генерала за связи с СССР

В академии подчеркнули, что, учитывая заслуги Хон Бом До в деле борьбы за независимость, бюст генерала будет перенесен в подходящее место, где его достижения не будут забыты.

Тем временем Министерство национальной обороны Южной Кореи признало неуместным нахождение на территории академии бюста военачальника с «коммунистическим прошлым».

Ранее в городе Каменском Днепропетровской области, где родился генеральный секретарь СССР Леонид Брежнев, демонтировали посвященный ему памятник. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

