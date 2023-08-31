В Южной Корее из военной академии уберут бюст генерала за связи с СССР
Военная академия Республики Корея перенесет со своей территории памятник южнокорейскому генералу Хон Бом До, поскольку у него были связи с СССР. Отмечается, что один из лидеров сопротивления японскому колониальному режиму состоял во Всесоюзной коммунистической партии большевиков (ВКП(б)) с 1927 года и оставался в СССР до конца своих дней. Об этом сообщило агентство Ренхап.
В академии подчеркнули, что, учитывая заслуги Хон Бом До в деле борьбы за независимость, бюст генерала будет перенесен в подходящее место, где его достижения не будут забыты.
Тем временем Министерство национальной обороны Южной Кореи признало неуместным нахождение на территории академии бюста военачальника с «коммунистическим прошлым».
Ранее в городе Каменском Днепропетровской области, где родился генеральный секретарь СССР Леонид Брежнев, демонтировали посвященный ему памятник. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- В Южной Корее из военной академии уберут бюст генерала за связи с СССР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru