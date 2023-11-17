В Узбекистане разбился военный вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Узбекистана потерпел крушение во время тренировочного полета, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского министерства обороны.

СМИ: В Азовском море в пятницу потерпел крушение вертолет Ка-52

Происшествие произошло в 20:15 (18:15 мск). Вертолет разбился на полигоне «Каттакурган» в Самаркандской области.

Экипаж вертолета погиб. На месте работает специальная комиссия.

Ранее вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в районе города Надым Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). На борту находились 10 человек, включая трех членов экипажа, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:ПВОВертолетУзбекистан

Горячие новости

Все новости

партнеры