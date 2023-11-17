В Узбекистане разбился военный вертолет Ми-8
17 ноября 202321:35
Вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Узбекистана потерпел крушение во время тренировочного полета, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского министерства обороны.
Происшествие произошло в 20:15 (18:15 мск). Вертолет разбился на полигоне «Каттакурган» в Самаркандской области.
Экипаж вертолета погиб. На месте работает специальная комиссия.
Ранее вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в районе города Надым Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). На борту находились 10 человек, включая трех членов экипажа, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru