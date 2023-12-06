В университете Лас-Вегаса неизвестный открыл стрельбу
Полиция Лас-Вегаса сообщила о стрельбе на территории Невадского университета.
Правоохранители заявили, что стрельба произошла в одном из кампусов учебного заведения. Жертвами инцидента стали несколько человек, говорится в сообщении на странице местной полиции в соцсети X (бывший Twitter).
Университет призвал персонал и студентов не покидать укрытие.
О стрельбе уведомили Белый дом. Представитель администрации Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне следят за развитием ситуации.
В понедельник произошла стрельба в городе Даллас штата Техас. Жертвами стали четыре человека, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru