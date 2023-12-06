В университете Лас-Вегаса неизвестный открыл стрельбу

Правоохранители заявили, что стрельба произошла в одном из кампусов учебного заведения. Жертвами инцидента стали несколько человек, говорится в сообщении на странице местной полиции в соцсети X (бывший Twitter).

Университет призвал персонал и студентов не покидать укрытие.

О стрельбе уведомили Белый дом. Представитель администрации Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне следят за развитием ситуации.

В понедельник произошла стрельба в городе Даллас штата Техас. Жертвами стали четыре человека, отмечает «Радиоточка НСН».

