В университете Лас-Вегаса неизвестный открыл стрельбу

Полиция Лас-Вегаса сообщила о стрельбе на территории Невадского университета.

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Правоохранители заявили, что стрельба произошла в одном из кампусов учебного заведения. Жертвами инцидента стали несколько человек, говорится в сообщении на странице местной полиции в соцсети X (бывший Twitter).

Университет призвал персонал и студентов не покидать укрытие.

О стрельбе уведомили Белый дом. Представитель администрации Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне следят за развитием ситуации.

В понедельник произошла стрельба в городе Даллас штата Техас. Жертвами стали четыре человека, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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