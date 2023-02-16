В Турции на 11-е сутки после землетрясения под завалами нашли живой девушку

Спасателям в Турции удалось на 11-е сутки после разрушительного землетрясения извлечь живой из-под завалов в Кахраманмараше девушку. Об этом сообщил телеканал TRT.

По данным журналистов, выжившую девушку извлекли из-под завалов в районе Каябашы города Кахраманмараш спустя 248 часов после катастрофы.