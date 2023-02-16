В Турции на 11-е сутки после землетрясения под завалами нашли живой девушку

Спасателям в Турции удалось на 11-е сутки после разрушительного землетрясения извлечь живой из-под завалов в Кахраманмараше девушку. Об этом сообщил телеканал TRT.

По данным журналистов, выжившую девушку извлекли из-под завалов в районе Каябашы города Кахраманмараш спустя 248 часов после катастрофы.

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Ранее сегодня республиканское Управление по устранению последствий стихийных бедствий (AFAD) уточнило, что число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 36 187. Количество пострадавших достигло 108 068.

Землетрясение произошло в ночь на 6 февраля, оно затронуло также соседнюю Сирию.


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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция
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