В Турции испытали дрон-камикадзе
Турецкая компания Robit Technology разработала дрон-камикадзе Azab, обладающий большой дальностью полета . Аппарат успешно прошел летные испытания, сообщают местные СМИ.
Сообщается, испытания беспилотника проведут в ближайшее время. Представитель компании Сельчук Фират отметил, что испытания боевой части беспилотника планируется завершить к концу третьего квартала текущего года.
БПЛА разработали в двух вариантах: с размахом крыла два и полтора метра. Первый вариант может нести снаряды до 15 килограммов.
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