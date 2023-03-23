В Турции испытали дрон-камикадзе

Турецкая компания Robit Technology разработала дрон-камикадзе Azab, обладающий большой дальностью полета . Аппарат успешно прошел летные испытания, сообщают местные СМИ.

СМИ: в США назвали «идиотом» российского лётчика, сбившего американский беспилотник

Сообщается, испытания беспилотника проведут в ближайшее время. Представитель компании Сельчук Фират отметил, что испытания боевой части беспилотника планируется завершить к концу третьего квартала текущего года.

БПЛА разработали в двух вариантах: с размахом крыла два и полтора метра. Первый вариант может нести снаряды до 15 килограммов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ДроныТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры