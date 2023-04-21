В Турции допустили изменение стратегии поддержки Украины США

По его словам, это может произойти после утечки секретных данных Пентагона. Устюн также отметил постоянно растущее давление на администрацию действующего американского президента Джо Байдена, анонсирующую все новые пакеты помощи Киеву.

Обозреватель подчеркнул, что многие американские чиновники готовы и впредь помогать Украине в конфликте с Россией. Однако, во-первых, сегодняшний уровень поддержки недостаточен, чтобы обеспечить Киеву поддержку в противостоянии с Россией. Во-вторых, по мнению экспертов, маловероятно, что киевский режим сможет контролировать Крым и Донбасс.

Ранее в МИД России заявили, что Евросоюзу и США все сложнее удовлетворять запросы Украины о поставках оружия. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

