В ЦАХАЛ заявили об окружении Газы с нескольких направлений
Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружают город Газа - административный центр одноименного палестинского анклава. Об этом 2 ноября сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил страны Герци Халеви.
По его словам, израильские солдаты уже начали входить в Газу. Город окружают с нескольких направлений, отметил военный.
Халеви обратил внимание, что бойцы ЦАХАЛ вынуждены вести наступление в густонаселенной и застроенной местности. Заявление начальника генштаба опубликовано в официальном Telegram-канале армии Израиля.
Ранее в четверг пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о боях с несколькими отрядами палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.
Накануне армия Израиля прорвала переднюю линию обороны палестинцев в секторе Газа, напоминает «Радиоточка НСН».
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