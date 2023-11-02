В ЦАХАЛ заявили об окружении Газы с нескольких направлений

По его словам, израильские солдаты уже начали входить в Газу. Город окружают с нескольких направлений, отметил военный.

Халеви обратил внимание, что бойцы ЦАХАЛ вынуждены вести наступление в густонаселенной и застроенной местности. Заявление начальника генштаба опубликовано в официальном Telegram-канале армии Израиля.

Ранее в четверг пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о боях с несколькими отрядами палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.

Накануне армия Израиля прорвала переднюю линию обороны палестинцев в секторе Газа, напоминает «Радиоточка НСН».

