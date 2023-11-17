В ЦАХАЛ заявили о присутствии боевиков ХАМАС во всех больницах Газы

«Они цинично используют эти больницы, как мы можем видеть это здесь, в самом сердце «Аш-Шифы» - приводит слова военачальника пресс-служба ЦАХАЛ.

Финкельман обвинил ХАМАС в использовании зданий медицинских учреждений в военных целях. По его словам, боевики прячутся в тоннелях под больницами и организуют там командные центры.

По данным телеканала Al Arabiya, Израиль и ХАМАС договорились о трехдневном перемириии в секторе Газа, сообщает «Радиоточка НСН».

