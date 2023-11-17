В ЦАХАЛ заявили о присутствии боевиков ХАМАС во всех больницах Газы
Боевики палестинского движения ХАМАС находятся во всех больницах сектора Газа, заявил глава Южного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ярон Финкельман.
«Они цинично используют эти больницы, как мы можем видеть это здесь, в самом сердце «Аш-Шифы» - приводит слова военачальника пресс-служба ЦАХАЛ.
Финкельман обвинил ХАМАС в использовании зданий медицинских учреждений в военных целях. По его словам, боевики прячутся в тоннелях под больницами и организуют там командные центры.
По данным телеканала Al Arabiya, Израиль и ХАМАС договорились о трехдневном перемириии в секторе Газа, сообщает «Радиоточка НСН».
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