В ЦАХАЛ заявили о намерении гарантировать, что ХАМАС потеряет военный потенциал
Задача армии армии обороны Израиля — гарантировать, что палестинское движение ХАМАС потеряет военный потенциал. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус в интервью телеканалу CNN.
«Перед нами поставлена задача... гарантировать, что у ХАМАС не будет никакого военного потенциала в конце войны», — указал Конрикус.
Как отметил представитель ЦАХАЛ, эта цель будет достигнута, пишет RT. Конрикус добавил, что силы Израиля концентрируются вдоль южной границы страны и готовятся к выполнению задач.
Ранее израильская армия заявила, что полностью взяла под контроль южную границу с сектором Газа, проникновений на этом участке за последние сутки не зафиксировано, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru