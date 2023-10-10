В ЦАХАЛ заявили о намерении гарантировать, что ХАМАС потеряет военный потенциал

«Перед нами поставлена задача... гарантировать, что у ХАМАС не будет никакого военного потенциала в конце войны», — указал Конрикус.

Как отметил представитель ЦАХАЛ, эта цель будет достигнута, пишет RT. Конрикус добавил, что силы Израиля концентрируются вдоль южной границы страны и готовятся к выполнению задач.

Ранее израильская армия заявила, что полностью взяла под контроль южную границу с сектором Газа, проникновений на этом участке за последние сутки не зафиксировано, пишет «Свободная пресса».

