В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации 50 членов ХАМАС в Газе

В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации опорного пункта палестинцев в западной части Джабалии. По данным военных, боевики ХАМАС использовали его для «осуществления террористической деятельности».

Ранее в ЦАХАЛ заявили о расширении масштабов наземной операции в секторе Газа. Израильские силы ведут бои на севере анклава.

С начала эскалации конфликта погибли более 8,3 тысячи человек. Ранения получили свыше 21 тысячи, отмечает «Радиоточка НСН».

