В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации 50 членов ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе столкновений в секторе Газа уничтожила за день 50 боевиков палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил страны в Telegram.

Армия Израиля заявила о 240 заложниках ХАМАС в секторе Газа

В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации опорного пункта палестинцев в западной части Джабалии. По данным военных, боевики ХАМАС использовали его для «осуществления террористической деятельности».

Ранее в ЦАХАЛ заявили о расширении масштабов наземной операции в секторе Газа. Израильские силы ведут бои на севере анклава.

С начала эскалации конфликта погибли более 8,3 тысячи человек. Ранения получили свыше 21 тысячи, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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