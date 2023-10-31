В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации 50 членов ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе столкновений в секторе Газа уничтожила за день 50 боевиков палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил страны в Telegram.
В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации опорного пункта палестинцев в западной части Джабалии. По данным военных, боевики ХАМАС использовали его для «осуществления террористической деятельности».
Ранее в ЦАХАЛ заявили о расширении масштабов наземной операции в секторе Газа. Израильские силы ведут бои на севере анклава.
С начала эскалации конфликта погибли более 8,3 тысячи человек. Ранения получили свыше 21 тысячи, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru