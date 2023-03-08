В Тбилиси начались массовые задержания митингующих
8 марта 202302:02
Сотрудники полиции после разгона протеста в Тбилиси у здания парламента приступили к задержанию людей, сообщает телеканал Mtavari Arxi.
Они в основном проходят на проспекте Руставели, где находится здание парламента. Некоторые протестующие пытаются вырвать из рук сотрудников правоохранительных органов задержанных, однако у них это не получается.
Ранее спецназ применил слезоточивый газ и водомет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru