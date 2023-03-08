В Тбилиси начались массовые задержания митингующих

Сотрудники полиции после разгона протеста в Тбилиси у здания парламента приступили к задержанию людей, сообщает телеканал Mtavari Arxi.

Протестующие в Тбилиси прорвали заграждения у входа в парламент

Они в основном проходят на проспекте Руставели, где находится здание парламента. Некоторые протестующие пытаются вырвать из рук сотрудников правоохранительных органов задержанных, однако у них это не получается.

Ранее спецназ применил слезоточивый газ и водомет.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Имедашвили
ТЕГИ:ПротестыГрузия
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